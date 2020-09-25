25 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: TFF 3 hakemin korona virüse yakalandığını açıkladı

Son dakika: TFF 3 hakemin korona virüse yakalandığını açıkladı

() Sağlık Kurulu, 2 klasman hakemi ve 1 bölgesel hakemin korona virüse yakalandığını duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2020
ABONE OL
Son dakika: TFF 3 hakemin korona virüse yakalandığını açıkladı

TFF Sağlık Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İki klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır.

14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA