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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş Marcao açıklaması: Talep çok

Son dakika haberleri... İkinci Başkanı , Brezilyalı defans oyuncusu 'ya birçok takım tarafından transfer talebi geldiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş Marcao açıklaması: Talep çok

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu müsabakasında Hırvat ekibi Hajduk Split'i 2-0'lık skorla mağlup ederek, play-off turunda Glasgow Rangers'ın rakibi oldu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş Marcao açıklaması: Talep çok

Mücadelenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Play-off turunu da geçip UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına kaldıkları takdirde büyük kazanç elde edeceklerini ifade eden Albayrak, "Deplasmanda bir sonraki turu da geçersek 6 milyon Euro para alacağız. Bu maç da onun için çok önemliydi. Derbiden önce bu maç çok önemliydi. Her şeyden için bu maç çok önemliydi. Teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş Marcao açıklaması: Talep çok

"Marcao çok talepleri olan bir futbolcu"
Albayrak, Roma kulübünün transferi için ilgilendiği iddia edilen Marcao ile ilgili olarak sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş Marcao açıklaması: Talep çok

"Bizim için bütün futbolcularımız çok değerli. Satmadan alamıyorsunuz. Limitimiz dolu Marcao da çok talepleri olan bir futbolcu ama geçen haftada söylediğim gibi takımımız bu seriyi devam ettirdiği takdirde ocak ayında kapımızı çalan çok menajer ve takım olacak. Bu da Galatasaray camiası için mutluluk verici."

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