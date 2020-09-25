Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş Marcao açıklaması: Talep çok

Mücadelenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Play-off turunu da geçip UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına kaldıkları takdirde büyük kazanç elde edeceklerini ifade eden Albayrak, "Deplasmanda bir sonraki turu da geçersek 6 milyon Euro para alacağız. Bu maç da onun için çok önemliydi. Derbiden önce bu maç çok önemliydi. Her şeyden için bu maç çok önemliydi. Teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



