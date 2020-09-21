21 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

Son dakika haberi... Kulübü, teknik direktör 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA