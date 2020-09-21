Liderlik yarışı başladı! Süper Lig puan durumu | STSL 2. hafta maç sonuçlarına göre hangi takım kaçıncı sırada?
Süper Lig puan durumu tablosu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020-2021 Süper Lig sezonunda 2. hafta tamamlanıyor. Dün oynanan maçlar ile değişikliğe uğrayan puan durumu, haftanın son maçı Fenerbahçe - Hatayspor karşılaşması ile yeniden şekillenecek. Peki, Süper Lig 2. hafta maç sonuçlarına göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...
Süper Lig puan durumu nasıl? Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 47 günlük aranın ardından geçtiğimiz hafta başladı. Türkiye'nin 14 ilinden 21 takımın yer aldığı Süper Lig'de ikinci haftası bugün sona erecek. Fenerbahçe - Hatayspor maçı ile tamamlanacak ikinci haftanın puan durumu merak ediliyor. Bu haftanın BAY geçen takımı ise Ankaragücü oldu. Peki, Süper Lig 2. hafta maç sonuçlarına göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (2. HAFTA)
18 EYLÜL CUMA
Yeni Malatyaspor - Göztepe: 1-1
19 EYLÜL CUMARTESİ
Gençlerbirliği - Konyaspor: 0-0
Denizlispor - Trabzonspor: 0-0
Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1
Alanyaspor - Kayserispor: 2-0
20 EYLÜL PAZAR
BB Erzurumspor - Sivasspor: 1-2
Kasımpaşa - Rizespor: 2-0
Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: 2-2
Başakşehir - Galatasaray: 0-2
21 EYLÜL PAZARTESİ
Fenerbahçe - Hatayspor:
SÜPER LİG PUAN DURUMU ( 2. HAFTA)
Süper Lig 2. hafta maç sonuçlarına göre, güncel puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|2
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|3
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|4
|Fatih Karagümrük
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|5
|Beşiktal
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|6
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|7
|Hatayspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|8
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|9
|Kasımpaşa
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|1
|3
|10
|BB Erzurumspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|11
|Sivasspor
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|12
|Kayserispor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|13
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|Gaziantep FK
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|15
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|16
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|17
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|18
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|19
|Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|20
|Rizespor
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|21
|Başakşehir
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0