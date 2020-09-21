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Liderlik yarışı başladı! Süper Lig puan durumu | STSL 2. hafta maç sonuçlarına göre hangi takım kaçıncı sırada?

tablosu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020-2021 Süper Lig sezonunda 2. hafta tamamlanıyor. Dün oynanan maçlar ile değişikliğe uğrayan puan durumu, haftanın son maçı Fenerbahçe - Hatayspor karşılaşması ile yeniden şekillenecek. Peki, Süper Lig 2. hafta maç sonuçlarına göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...

SPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2020
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Liderlik yarışı başladı! Süper Lig puan durumu | STSL 2. hafta maç sonuçlarına göre hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig puan durumu nasıl? Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 47 günlük aranın ardından geçtiğimiz hafta başladı. Türkiye'nin 14 ilinden 21 takımın yer aldığı Süper Lig'de ikinci haftası bugün sona erecek. Fenerbahçe - Hatayspor maçı ile tamamlanacak ikinci haftanın puan durumu merak ediliyor. Bu haftanın BAY geçen takımı ise Ankaragücü oldu. Peki, Süper Lig 2. hafta maç sonuçlarına göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (2. HAFTA)

18 EYLÜL CUMA

Yeni Malatyaspor - Göztepe: 1-1

19 EYLÜL CUMARTESİ

Gençlerbirliği - Konyaspor: 0-0

Denizlispor - Trabzonspor: 0-0

Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1

Alanyaspor - Kayserispor: 2-0

20 EYLÜL PAZAR

BB Erzurumspor - Sivasspor: 1-2

Kasımpaşa - Rizespor: 2-0

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: 2-2

Başakşehir - Galatasaray: 0-2

21 EYLÜL PAZARTESİ

Fenerbahçe - Hatayspor:

SÜPER LİG PUAN DURUMU ( 2. HAFTA)

Süper Lig 2. hafta maç sonuçlarına göre, güncel puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1Galatasaray22005146
2Alanyaspor22004046
3Göztepe21106244
4Fatih Karagümrük21105234
5Beşiktal21104224
6Antalyaspor21103124
7Hatayspor11002023
8Fenerbahçe11002113
9Kasımpaşa21012113
10BB Erzurumspor21013303
11Sivasspor210123-13
12Kayserispor210112-13
13Konyaspor10100001
14Gaziantep FK201135-21
15Trabzonspor201113-21
16Gençlerbirliği201102-21
17Yeni Malatyaspor201114-31
18Denizlispor201115-41
19Ankaragücü100112-10
20Rizespor200214-30
21Başakşehir200204-40

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