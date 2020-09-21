Süper Lig puan durumu nasıl? Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 47 günlük aranın ardından geçtiğimiz hafta başladı. Türkiye'nin 14 ilinden 21 takımın yer aldığı Süper Lig'de ikinci haftası bugün sona erecek. Fenerbahçe - Hatayspor maçı ile tamamlanacak ikinci haftanın puan durumu merak ediliyor. Bu haftanın BAY geçen takımı ise Ankaragücü oldu. Peki, Süper Lig 2. hafta maç sonuçlarına göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (2. HAFTA)

18 EYLÜL CUMA

Yeni Malatyaspor - Göztepe: 1-1

19 EYLÜL CUMARTESİ

Gençlerbirliği - Konyaspor: 0-0

Denizlispor - Trabzonspor: 0-0

Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1

Alanyaspor - Kayserispor: 2-0

20 EYLÜL PAZAR

BB Erzurumspor - Sivasspor: 1-2

Kasımpaşa - Rizespor: 2-0

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: 2-2

Başakşehir - Galatasaray: 0-2

21 EYLÜL PAZARTESİ

Fenerbahçe - Hatayspor:

SÜPER LİG PUAN DURUMU ( 2. HAFTA)

Süper Lig 2. hafta maç sonuçlarına göre, güncel puan durumu şu şekilde: