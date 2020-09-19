Trabzonspor'dan MHK'ya sert tepki

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Denizlispor - Trabzonspor karşılaşması sonrasında bordo mavililer, yaptığı basın açıklamasında MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya seslendi.

İşte o açıklama;

Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Türk futbolunda kronikleşen hastalıkların bir türlü tedavi edilemediğini, kurulların değişmesine rağmen anlayışların değişmediğini vurguladı. Her sezonun "Hakemlerin konuşulmadığı bir lig istiyoruz" temennisiyle başladığını ancak daha ilk haftadan hakemlerin sonuçlara etki edecek kararlarıyla sahneye çıktığını vurgulayan Sağıroğlu, "Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri adaletin sağlanamamasıdır. Bunu sağlayacak bir yapı kurulamadığı sürece adaletsiz kararlar can yakmaya devam edecektir" dedi.

"Süper Lig'in henüz ikinci haftası geride kalmışken takımımız aleyhine yaşanan fahiş hakem kararlarıyla puan ya da puanlarımız çalınmıştır" diyen Sağıroğlu, "Takım anlamında eksik olmamız elbette bizi bağlar. Bu bizim sorunumuzdur. Ancak bu eksikliğimiz bahane edilerek hakemlerin, haysiyetsizce bir şekilde aleyhimize verdiği kararları meşrulaştırmaz. Son iki haftada gördük ki 'sözde' yenilenen Merkez Hakem Kurulu yine eyyamcı, yine lobici, yine emir eri! Yine birilerinin ekmeğine yağ sürecek şekilde ligi dizayn ediyorlar" diye konuştu.

"Serdar Tatlı yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor'un maçlarını izliyor mu?" diye soran Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta oynadığımız karşılaşmada Ekuban'a verilmeyen ancak rakip takım oyuncusuna verilen penaltı Serdar Tatlı ve MHK üyelerinin yüzünü kızartıyor mu? Tüm futbol kamuoyunun gülerek yorumladığı bir penaltı pozisyonu sonrası takımımızın 10 kişi kalarak puan kaybetmesi karşısında Sedar Tatlı ve MHK üyeleri utanıyor mu? Bugün Afobe'nin, Nwakaeme'nin ve Serkan Asan'ın pozisyonlarına penaltı kararı veremeyen, iki metre önündeki penaltı pozisyonu için verdiği kararı VAR protokollerine tamamen aykırı bir şekilde geri alan Volkan Bayarslan ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun Trabzonspor'a karşı sergiledikleri haysiyetsizce tavır Serdar Tatlı ve MHK üyelerini rahatsız ediyor mu? Maçın orta hakemi Bayarslan'ın geçmiş yıllarda Trabzon'da yaşadığı talihsiz bir olayın intikamını almasına seyirci kalan Serdar Tatlı ve MHK üyelerinin vicdanları sızlıyor mu?"

Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kararlar hata değildir! Bu kararların tamamında kasıt vardır! Bu kararların tamamında art niyet ve planlı bir organizasyon vardır. Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'yi adaletli davranmaya ve ahlaklı olmaya çağırıyoruz. Aksi takdirde ligin bu şekilde sürdürülemeyeceğini futbol kamuoyuna ilan ediyoruz."