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Bundesliga'da bol gollü maç: Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin | GOLLERİ İZLE

Bundesliga'nın ilk haftasında  sahasında  ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Giriş Tarihi: 19.09.2020
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Bundesliga'da bol gollü maç: Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin | GOLLERİ İZLE

Bundesliga'da 2020-2021 sezonu resmen başladı. Ligin ilk haftasında Werder Bremen sahasında Hertha Berlin'le karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı ve lige iyi bir başlangıç yaptı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Pekarik, 45+2'de Lukebakio, 62'de Cunha ve 90. dakikada Cordoba attı. Ev sahibinin tek golünü ise 69. dakikada Selke kaydetti.

Werder Bremen gelecek hafta Schalke 04 deplasmanına konuk olacak. Hertha Berlin ise Eintracht frankfurt'u ağırlayacak.

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