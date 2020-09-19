Bundesliga'da bol gollü maç: Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin | GOLLERİ İZLE

Bundesliga'da 2020-2021 sezonu resmen başladı. Ligin ilk haftasında Werder Bremen sahasında Hertha Berlin'le karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı ve lige iyi bir başlangıç yaptı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Pekarik, 45+2'de Lukebakio, 62'de Cunha ve 90. dakikada Cordoba attı. Ev sahibinin tek golünü ise 69. dakikada Selke kaydetti.

Werder Bremen gelecek hafta Schalke 04 deplasmanına konuk olacak. Hertha Berlin ise Eintracht frankfurt'u ağırlayacak.