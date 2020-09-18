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Bruno Fernandes Manchester United'ın en iyisi seçildi

takımlarından 'da , takımda yılın en iyi futbolcusu seçildi.

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Giriş Tarihi: 18.09.2020
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Bruno Fernandes Manchester United'ın en iyisi seçildi

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester ekibine şubat ayında katılan 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun taraftarların oylarıyla yılın futbolcusu seçildiği duyuruldu.

Fernandes'in yanı sıra Fransız futbolcu Anthony Martial ikinci, İngiliz oyuncu Marcus Rashford üçüncü sırada yer aldı.

Manchester United'da 22 karşılaşmada görev alan Fernandes, 12 kez ağları

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