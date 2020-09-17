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Trabzonspor Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı

, geçtiğimiz sezon LASK Linz’den kadrosuna kattığı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Bordo mavililer tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.

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Giriş Tarihi: 17.09.2020
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Trabzonspor Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Doğan Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da takımdan ayrılan isimler de belli oluyor. Bordo mavili ekip, geçtiğimiz sezon başında LASK Linz'den kadroya dahil edilen Doğan Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı. İki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre fesih için herhangi bir tazminat ödenmeyecek.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28.06.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

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