Son dakika: Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi, ikinci ön eleme turunda Borac Banja Luka’yı eleyen Rio Ave oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme tek maç üzerinden oynanacak. Beşiktaş ve Rio Ave İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi, ikinci ön eleme turunda Borac Banja Luka'yı eleyen Rio Ave oldu.
İŞTE MAÇIN YERİ VE TARİHİ
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın 3. eleme turundaki rakibi Portekiz'in ekibi Rio Ave oldu.
Rio Ave, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını 90+1. dakikada Tarantini ve 90+7. dakikada Nikola Jambor'un golleriyle 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.
Portekiz temsilcisi, 3. eleme turunda Beşiktaş ile eşleşti.
Beşiktaş, Rio Ave ile tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül'de Vodafone Park'ta karşılaşacak.