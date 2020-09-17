Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split oldu! Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman, ayın kaçında?

HAJDUK SPLİT NASIL BİR TAKIM? HAJDUK SPLİT KADROSU

Hajduk Spit, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Renova'yı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Transfermarkt'a göre 20 milyon euro kadro değeri bulunan Hajduk Split, bu sezon 4 lig maçından topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

3,7 milyon avro değerindeki 10 numara Mijo Caktas, Hajduk Spit'in en değerli oyuncusu konumunda bulunuyor. Sol kanatta forma giyen Jario Da Silva ve ön libero Darka Nejasmic 1,6 milyon avroluk değerleriyle dikkat çekiyor. 18 yaşındaki Hırvat stoper Mario Vuskovic'in ise 1,5 milyon avro değeri bulunuyor.