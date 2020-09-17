Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split oldu! Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman, ayın kaçında?
Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman, ayın kaçında? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda Renova'yı 1-0 ile geçen Hajduk Split, Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki rakibi oldu. Galatasaray, Neftçi Bakü engelini rahat geçerken yeni maç için hazırlıklarına başladı. Temsilcimizin Hajduk Split ile oynacağı maçın tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...
Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman, ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda Renova'yı 1-0 ile geçen Hajduk Split, Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki rakibi oldu. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmanın tarihi merak ediliyor. Peki, Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...
GALATASARAY - HAJDUK SPLİT MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Azerbaycan Neftçi Bakü'yü elemesi halinde, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hajduk Split ile karşılaşacak. Karşılaşma 24 Eylül 2020 Perşembe günü İstanbul'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
HAJDUK TEKNİK DİREKTÖRÜ VUKAS'TAN AÇIKLAMA
Hajduk Teknik Direktörü Vukas: "Renova karşısında son 20 dakikada taraftarlarımızın sinirlerini bozduğumuzu biliyorum. Ancak savunmada sağlam durduk ve tur atlamayı başardık. Bu maçı daha erken bitirmeliydik. Şimdi sıradaki rakibi düşünmüyorum. Neftçi Bakü veya Galatasaray ile karşılaşacağız. Şu anda sadece psikolojik rahatlamamıza odaklandım. Zor ve stresli bir maçtı. Bir sonraki turda çok daha fazla çabaya ve kompakt olmaya ihtiyacımız var.
HAJDUK SPLİT NASIL BİR TAKIM? HAJDUK SPLİT KADROSU
Hajduk Spit, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Renova'yı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Transfermarkt'a göre 20 milyon euro kadro değeri bulunan Hajduk Split, bu sezon 4 lig maçından topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.
3,7 milyon avro değerindeki 10 numara Mijo Caktas, Hajduk Spit'in en değerli oyuncusu konumunda bulunuyor. Sol kanatta forma giyen Jario Da Silva ve ön libero Darka Nejasmic 1,6 milyon avroluk değerleriyle dikkat çekiyor. 18 yaşındaki Hırvat stoper Mario Vuskovic'in ise 1,5 milyon avro değeri bulunuyor.