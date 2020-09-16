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Benik Afobe, Trabzon’da

’un prensipte anlaşmaya vardığı ’yu Trabzon’a ulaştı. Kulüp aracıyla konaklayacağı otele giden 27 yaşındaki futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçecek.

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Benik Afobe, Trabzon’da

Trabzonspor'un, Stoke City takımında renklerine bağlamak istediği Benik Afobe Trabzon'a geldi. Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu İngiltere'den hava yolu ile akşam saatlerinde kente ulaştı.

Ailesi ile birlikte Trabzon'a gelen forveti, havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.

Kulüp aracıyla konaklayacağı otele giden 27 yaşındaki futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçecek.

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