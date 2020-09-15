Fenerbahçe Marcel Tisserand'ı resmen açıkladı
Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe, yeni savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ı resmen duyurdu. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından bir video klip paylaşılırken, "Ailemize hoş geldin, Marcel Tisserand!" ifadelerine de yer verildi.
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Fenerbahçe, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg'dan Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Marcel Tisserand'a camiamıza 'hoş geldin' diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
Kariyerinde Monaco, Lens, Toulouse ve Ingolstadt takımlarında forma giyen Tisserand, 2017 yılında Wolfsburg'a transfer olmuştu.
Demokratik Kongolu futbolcu, Alman ekibinde geçen sezon 23 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.