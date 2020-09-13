Kayserispor-Kasımpaşa (CANLI ANLATIM)
Kayserispor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Kayserispor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımını AHaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun heyecanı ilk hafta maçlarıyla devam ediyor.
Kayserispor ile Kasımpaşa'nın karşılaşacağı maç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanıyor. Müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.
İLK 11'LER...
Kayserispor: Lung, Oğuzhan, Yasir, Sapunaru, Miguel Lopes, Kvrzic, Ömer, Campanharo, Situm, Hasan Hüseyin, Anthony.
Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tirpan, Jeanvier, Varga, Brecka, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Gohou.