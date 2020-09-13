Fenerbahçe'de Muriç'in ardından bir ayrılık daha! Jailson...

Fenerbahçe'de vedalar bir bir gelecek... Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışını bekleyen sarı lacivertliler, Miha Zajc'ı Genoa'ya satın alma opsiyonlu kiralayacak. Öte yandan Fenerbahçe'de ayrılacak son isim Jailson olacak.

Brezilya basınında konu ile ilgili yer alan habere göre sarı lacivertliler, adı sır gibi saklanan Çin kulübüyle transfer için anlaşmak üzere.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan Fenerbahçe'nin Jailson transferi için 5 milyon euroluk gelir elde edeceği ifade edildi.

Bununla beraber Fenerbahçe'nin Jailson'un satışını gelecek hafta sonuna kadar netleştireceği ve imzaların atılacağı aktarıldı.

GREMIO'YA SATIŞTAN PAY

2018 yılında Gremio'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Jailson için sarı lacivertlilerin Brezilya ekibine 1 milyon euroluk bedel ödeyeceği kaydedildi.