Son dakika haberi: Trabzonspor, Da Costa ile yolları ayırdı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor.

Bordo-mavili takım, Manuel Da Costa'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, oyuncuya fesih için herhangi bir ödeme yapılmayacağı ifade edildi.

34 yaşındaki futbolcu Karadeniz ekibine, devre arasında Suudi Arabistan takımlarından Al-İttihad'dan bedelsiz olarak gelmişti.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."