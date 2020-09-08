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Son dakika | Ümraniyespor'da koronavirüs vakası! 14 kişi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Kulübü, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Son dakika | Ümraniyespor'da koronavirüs vakası! 14 kişi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, takımda 7'si futbolcu olmak üzere 14 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ümraniyespor'da korona virüs şoku yaşanıyor. TFF 1. Lig ekibinin resmi kanallarından yapılan açıklama ile takımda 14 kişide pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu. Kulübün açıklamasında, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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