08 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Beşiktaş'a güzel haber! Vincent Aboubakar Porto ile bağlarını kopardı

Son dakika | Beşiktaş'a güzel haber! Vincent Aboubakar Porto ile bağlarını kopardı

Son dakika haberi...'ın transfer gündemindeki , kulübü Porto ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

SPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
ABONE OL
Son dakika | Beşiktaş'a güzel haber! Vincent Aboubakar Porto ile bağlarını kopardı

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden olan Vincent Aboubakar, kulübü Porto'yla sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Abola'da yer alan ve Haber Global'in çevirdiği habere göre, Vincent Aboubakar ile Mavi-beyazlı kulübün yöneticileri yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağlandı. Kamerunlu golcünün 2021 yılında bitecek olan sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek.

Aboubakar'ın ismi Beşiktaş'la anılıyor. 2016/17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar; ligde 27 maçta 12 gol, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında ise 9 maçta 6 gol atarak Siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ancak sezon sonunda 10 milyon Euro olan satın alma opsiyonu kullanılmayınca Porto'ya geri dönmüştü.

Porto'ya döndükten sonra ağır bir sakatlık geçiren Aboubakar, mavi-beyazlı forma altında son 3 sezonda 63 maça çıktı ve 41 gole direkt katkı (32 gol, 9 asist) sağladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA