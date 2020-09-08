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Medipol Başakşehir'den flaş transfer atağı! Nacer Chadli ile 2 yıllık anlaşma tamam

Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon , Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu 'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi: 08.09.2020
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Medipol Başakşehir'den flaş transfer atağı! Nacer Chadli ile 2 yıllık anlaşma tamam

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.

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