08 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'a kötü haber! James Rodriguez Everton'da

Galatasaray'a kötü haber! James Rodriguez Everton'da

takımı Everton, Read Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu 'i transfer etti. Yıldız oyuncu, uzun süre Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul etmişti.

SPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2020
ABONE OL
Galatasaray'a kötü haber! James Rodriguez Everton'da

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Everton'un Rodriguez için İspanyol ekibe yaklaşık 22 milyon avro ödeyeceği iddia edildi.

Real Madrid'in yanı sıra ülkesinin Envigado, Arjantin'in Atletico Banfield, Portekiz'in Porto, Fransa'nın Monaco ve Almanya'nın Bayern Münih takımlarında forma giyen Rodriguez, 76 maçta terlettiği Kolombiya formasıyla 22 gol attı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA