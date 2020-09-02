02 Eylül 2020, Çarşamba
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Şenol Güneş A Milli Takım'la 63. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , ile yarın oynanacak Uluslar B Ligi 3. Grup maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 63. karşılaşmasına çıkacak.

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Giriş Tarihi: 02.09.2020
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Şenol Güneş A Milli Takım'la 63. maçına çıkıyor

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 44'ü resmi, 18'i özel 62 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 62 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 45. RESMİ MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 45. resmi maçını Macaristan ile oynayacak.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 44 resmi maçın 27'sini kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.

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