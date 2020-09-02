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Porto, 16 yaşındaki Benicio Baker-Boaitey'yi kadrosuna kattı

Son dakika haberine göre, Portekiz ekibi Porto, 'nin takımından genç futbolcu 'yi transfer etti.

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Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Porto, 16 yaşındaki Benicio Baker-Boaitey'yi kadrosuna kattı

SON DAKİKA HABERİ: Porto Kulübü, 16 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Baker-Boaitey ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Baker-Boaitey, altyapısından yetiştiği West Ham United ile profesyonel sözleşme imzalamayı reddetmişti.

Potansiyeliyle İngiliz futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Baker-Boaitey, geçen sezon West Ham United'ın 18 yaş altı takımında görev yapmıştı.

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