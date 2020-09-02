Beşiktaş Francisco Montero'yu duyurdu
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
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Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiraladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.