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Beşiktaş Francisco Montero'yu duyurdu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden , Atletico Madrid forması giyen İspanyol futbolcu 'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Beşiktaş Francisco Montero'yu duyurdu

Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiraladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

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