Son dakika | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

Süper Lig'i 6. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Galatasaray, 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek. Temsilcimizin rakibi saat 14.00'te çekilen kura ile belli oldu. Buna göre Galatasaray, Neftchi Baku ile eşleşti.

Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi gerçekleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişte, temsilcimizin rakibi Neftchi Baku oldu.

Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşmalar 17 Eylül'de oynanacak.