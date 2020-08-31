Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero İstanbul'da
Son dakika haberi... Yeni sezon öncesi nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, ince eleyip sık dokuyor. Savunma hattına takviye isteyen Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah beyazlı yöneticiler, Francisco Montero'yu İstanbul'a getirdi.
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Siyah beyazlıların yeni savunmacısı Francisco Montero, İstanbul'da iniş yaptı. Öte yandan yıldız futbolcu, daha önce sosyal medya hesabından İstanbul'a geliş fotoğrafı paylaşmıştı.
Siyah beyazlılar, Atletico Madrid ile transferine ilişkin her konuda anlaşmaya vardığı Francisco Montero'yu İstanbul'a getirtti.
Yıldız savunmacı, sosyal medya hesabından, uçakta olduğu bir görseli paylaşarak müjdeyi vermişti.