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Fenerbahçe Antalyaspor'a fark attı Thiam hat trick yaptı

Son dakika haberleri... ve , 2020/2021 sezonu öncesinde Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 4-0 kazanan Fenerbahçe'nin 3 golü Thiam'dan geldi.

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Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Fenerbahçe Antalyaspor'a fark attı Thiam hat trick yaptı

Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında, The Land of Legends Cup'ta Süper Lig ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

2020-21 sezonu öncesinde Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ta Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma sarı lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe'nin golleri 29', 40' ve 82'de Thiam'dan gelirken, 64. dakikada Caner Erkin penaltıdan golü kaydetti.

Yarı finallerin galipleri 5 Eylül'de finalde, kaybedenleri ise 4 Eylül'de üçüncülük maçında karşılaşacak.

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