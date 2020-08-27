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Trabzonspor kripto para dünyasına adım attı

Kripto para dünyasına adım atan , KAP'a yeni sponsorluk anlaşmasını duyurdu. Trabzonspor, Socios Services Limited şirketi ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.08.2020
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Trabzonspor kripto para dünyasına adım attı

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla taraftarlarına yönelik, 5 yıllık bir kripto token ihracında bulunacağını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Socios Services Limited şirketi ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere beş yıllık anlaşma yapıldığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Socios Services Limited şirketi arasında, taraftar token ihracı konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam beş yıllık bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, dijital dünyadaki tüm yatırımcılara ve taraftarlarımıza sunulmak üzere toplam 10 milyon adet Trabzonspor taraftar token ihracı yapılacaktır. TRA kısaltma kodu ile dünyanın en büyük kripto para borsalarında işlem görecek olan 'TRA Token'ların arz başlangıç fiyatı 8 lira olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verdi.

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