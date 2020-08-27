27 Ağustos 2020, Perşembe
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Sivasspor’un yeni transferi Ninga sağlık kontrolünden geçti

’un 'nın takımından 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni transferi , sağlık kontrolünden geçti.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Sivasspor’un yeni transferi Ninga sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'un yeni transfer Casimir Ninga, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan başarılı sporcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

27 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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