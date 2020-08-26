Süper Lig 2020-2021 fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig yeni sezon fikstürü saat kaçta belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Futbolseverlerin dört gözle beklediği yeni sezon fikstür çekimi saat 21:00'da canlı olarak çekilecek. Yeni sezon maçları Bein Sports ekranlarında yayınlanacak. Peki, Süper Lig 2020-2021 fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig yeni sezon fikstürü saat kaçta belli olacak? Fenerbahçe, Galatasaray...

SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR, FİKSTÜR BELLİ OLDU MU?

TFF'nin yapacağı Süper Lig yeni sezon fikstür kura çekimi için tarih belli oldu. Milyonlarca taraftarın nefeslerini tutup beklediği sezonun maçlarından önce gerçekleşen transfer dönemi binlerce kişi tarafından yakından takip edilmişti. Şimdi ise gözler 2020-2021 sezonunun başlayacağı o tarihe çevrildi.