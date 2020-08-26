Heyecan dorukta! Süper Lig 2020-2021 fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig yeni sezon fikstürü saat kaçta belli olacak? Fenerbahçe, Galatasaray...
Süper Lig 2020-2021 fikstür çekimi ne zaman? Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2020-2021 yeni sezon fikstür çekimi bu akşam çekilecek. Transfer sezonun sürdüğü günlerde takımlar yeni isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Takımların yeni sezon fikstürü taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Süper Lig 2020-2021 fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig yeni sezon fikstürü saat kaçta belli olacak? Fenerbahçe, Galatasaray...
Süper Lig 2020-2021 fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig yeni sezon fikstürü saat kaçta belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Futbolseverlerin dört gözle beklediği yeni sezon fikstür çekimi saat 21:00'da canlı olarak çekilecek. Yeni sezon maçları Bein Sports ekranlarında yayınlanacak. Peki, Süper Lig 2020-2021 fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig yeni sezon fikstürü saat kaçta belli olacak? Fenerbahçe, Galatasaray...
SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR, FİKSTÜR BELLİ OLDU MU?
TFF'nin yapacağı Süper Lig yeni sezon fikstür kura çekimi için tarih belli oldu. Milyonlarca taraftarın nefeslerini tutup beklediği sezonun maçlarından önce gerçekleşen transfer dönemi binlerce kişi tarafından yakından takip edilmişti. Şimdi ise gözler 2020-2021 sezonunun başlayacağı o tarihe çevrildi.
SÜPER LİG FİKSTÜR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de fikstür çekimi tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2020-21 sezonu maçları 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de yapılacak olan fikstür çekimi ile belli olacak. Daha önce açıklandığı üzere Süper Lig bu sezon 21 takımla 40 maç üzerinden oynanacak.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi.
Buna göre; Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek.
Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 2020-2021 Süper Lig yeni sezon fikstür kura çekimi ne zaman yapılacak?
Medya Bilgilendirme:
TSYD üzerinden akredite olmuş medya mensuplarının izleyebileceği Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür törenlerinin görüntü çekim ve yayınını ligin yayıncı kuruluşu beIN SPORTS gerçekleştirecek.
Diğer ulusal TV kanallarının kameramanları ise salonun fuaye bölümünde oluşturulacak röportaj alanında çekim yapabilecek.
Kura çekimleri ile ilgili haber ve fotoğraflar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi www.tff.org adresinde yer