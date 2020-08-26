Hatayspor Ganalı Isaac Sackey’i transfer etti
Süper Lig'e yükselen Hatayspor, transfer döneminde ince eleyip sık dokuyor. Hatayspor, 26 yaşındaki Ganalı futbolcu Isaac Sackey ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 26 yaşındaki Ganalı futbolcu Isaac Sackey'i transfer etti.
Bordo beyazlı kulüp, bonservisi Aytemiz Alanyaspor'da olan ancak geçtiğimiz sezon Yukatel Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen Isaac Sackey'i 1 yıllığına renklerine bağladı.
26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, güney ekibinin Erzurum'da kamp yaptığı otele gelerek burada düzenlenen törenle kendisini Hatayspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.