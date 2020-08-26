26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "yıldız" göndermesi

, tarihi rekabete girdiği 'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu. Dikkat çeken paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek." ifadesi yer aldı.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

Sarı-kırmızılı kulüp, FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketi üzerinden sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

Galatasaray Kulübü, FIFA'nın anketini alıntılayarak, 20. şampiyonluk ile 4. yıldızı aldığı sezonda sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği koreografinin fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek." ifadesi yer aldı.

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