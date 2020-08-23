Babel "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" sorusuna yanıt verdi
Galatasaray'da bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan Babel bir taraftarın "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" sorusuna yanıt verdi.
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Galatasaray'ın geçen sezon başında serbest transfer olarak kadrosuna kattığı Babel, büyük hayal kırıklığı yaratmış ve devre arasında Ajax'a kiralanmıştı.
Hollanda ekibinde de beklentileri karşılayamayan yıldız futbolcu, kiralık sözleşmesi bitince sarı-kırmızılılara geri döndü.
Yönetimin kulüp aradığı ve takımdan göndermeye çalıştığı deneyimli futbolcunun ayrılmaya niyeti yok. Babel, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla bu durumu net olarak gözler önüne serdi.
Babel, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına gelen, 'Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?' sorusuna '2 yıl sonra' yanıtını verdi.
2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu kontratının sonuna kadar ayrılmayı düşünmediğini belli etmiş oldu.