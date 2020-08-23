Babel "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" sorusuna yanıt verdi

Hollanda ekibinde de beklentileri karşılayamayan yıldız futbolcu, kiralık sözleşmesi bitince sarı-kırmızılılara geri döndü.

Yönetimin kulüp aradığı ve takımdan göndermeye çalıştığı deneyimli futbolcunun ayrılmaya niyeti yok. Babel, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla bu durumu net olarak gözler önüne serdi.