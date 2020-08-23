Şampiyonlar Ligi finali PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? PSG Bayern maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Paris Saint Germain ve Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu ve başlama düdüğünün çalınması bekleniyor. Avrupa kupalarında 9. kez karşılaşacak iki ekiplerden hangisinin kazanacağı merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini takip edecekler sorgulama işlemlerini sürdürüyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? PSG Bayern maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi final karşılaşması Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih arasında gerçekleşecek.Maça ev sahipliği yapacak olan Fransız temsilcisi PSG, grup aşamasından itibaren çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet elde etmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 23 Ağustos Pazar günü Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak Bayern Münih, tarihinde 6. kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak. Alman teknik adam Hansi Flick'in çalıştırdığı Bavyera temsilcisi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçı kazanarak kupa yolundaki iddiasını gösterdi. Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, aynı başarıyı 6. kez elde etmek için sahaya çıkacak.

PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG) - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, Fransa temsilcisi PSG ile Almanya ekibi Bayern Münih, bugün TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.