Paris Saint Germain - Bayern Münih nasıl canlı izlenir? Şampiyonlar Ligin'de dev mücadele!

Paris Saint Germain - Bayern Münih nasıl canlı izlenir? Şampiyonlar Ligi'nde PSG ve Bayern Münih arasında oynanacak karşılaşma Bein Sports ekranlarında izleyicilern karşısına çıkacak. Dev mücadele sonucunda maçı kazanan ekip Avrupa'nın en büyüğü olacak. Maçı takip etmek isteyenler Bein Sports 1 ekranlarından takip edebilir. Peki, Paris Saint Germain - Bayern Münih nasıl canlı izlenir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak finali İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda yapılacak karşılaşma, 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den şifresiz izlenebilecek.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek Fransız ekibi PSG, kupayı kazanması halinde 'Devler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan 23. takım olacak.

Bayern Münih, 2013'ten beri ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Bavyera ekibi, kupayı en çok kazanan 3'üncü takım olarak Liverpool'u yakalamayı amaçlıyor.

Avrupa kupalarında iki takım arasında oynanan 8 maçta PSG'nin 5, Bayern Münih'in ise 3 galibiyeti bulunuyor.

İlk 11'ler

PSG: Navas, Kehrer, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Neymar, Mbappe.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Alaba, Boateng, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski.