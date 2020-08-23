Barcelona'nın yeni transferinde koronavirüs çıktı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yeni transferi Miralem Pjanic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, kendini iyi hissetmemesi gerekçesiyle kulübe başvuran Bosna Hersekli futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan Pjanic'in 15 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı belirtildi.

Barcelona, bu yaz Juventus'tan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.