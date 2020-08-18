18 Ağustos 2020, Salı
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Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları belli oldu

Kulübü internet sitesinden takımına yapılan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. Sarı kırmızılı takımda yapılan testlerin sonuçları negatif çıktı.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020
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Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara dün yapılan testlerin sonuçlandığı ve tüm testlerin negatif çıktığı belirtildi.

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