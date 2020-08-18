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Jose Sosa Fenerbahçe'ye transfer oldu

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından , Süper Lig'in tecrübeli oyuncusu 'yı kadrosuna kattı. Arjantinli yıldız, sarı lacivertli takımdan 1.5 milyon euro alacak.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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Jose Sosa Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile anlaşma sağladı.



Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sosa Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro maaş ve imza parası alacak. 35 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri'ne katılması bekleniyor.

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