Jose Sosa Fenerbahçe'ye transfer oldu
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Süper Lig'in tecrübeli oyuncusu Jose Sosa'yı kadrosuna kattı. Arjantinli yıldız, sarı lacivertli takımdan 1.5 milyon euro alacak.
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Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sosa Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro maaş ve imza parası alacak. 35 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri'ne katılması bekleniyor.