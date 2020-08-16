16 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları belli oldu

Son dakika haberi... , geçtiğimiz günlerde iki futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu. Bu isimlerin ikinci test sonuçları da belli oldu.

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Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
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Son dakika: Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları belli oldu

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan iki futbolcunun ikinci test sonuçları negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi futbol takımıza tatil dönüşü yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Klinik şikayetleri bulunmayan iki futbolcunun izolasyon sürecinin tedbir amaçlı devam edeceği bildirildi.

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