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Aytemiz Alanyaspor Adam Bareiro anlaşmaya vardı

Kulübü, son olarak ekiplerinden Monterrey'de forma giyen santrfor Adam Bareiro ile anlaşmaya vardı.

SPOR
Giriş Tarihi: 16.08.2020
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Aytemiz Alanyaspor Adam Bareiro anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştıktan sonra transferde hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde üst üste transferler açıklayan Alanya ekibi, golcüsünü ise Paraguay'dan buldu. Meksika Liga MX ekiplerinden Monterrey ile sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki futbolcu Adam Bareiro, Aytemiz Alanyaspor yönetimi ile el sıkıştı.


Bareiro'nun hafta içinde Alanya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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