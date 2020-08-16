Futbolda heyecan başlıyor! Süper Lig sezonu ne zaman açılıyor? 2020-2021 Süper Lig fikstürü...
Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig'in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları taraftarları heyecanlandırırken bir yandan da yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. TFF tarafından 2020-2021 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarih açıklandı. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig szonu ne zaman açılıyor? 2020-2021 Süper Lig fikstürü açıklandı mı? İşte merak edilenler...
2020-2021 Süper Lig'in yeni sezon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Başakşehir şampiyon olmuştu. Yeni sezon için takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor. Futbolseverler ise yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada ile 2020-2021 sezonunun başlayacağı tarih duyuruldu. Peki, 2020-2021 Süper Lig ne zaman başlıyor? Fikstür açıklandı mı? İşte Süper Lig'in yeni sezon tarihi...
2020-2021 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı.
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI MI?
2020-2021 Süper Lig fikstürü henüz açıklanmadı. TFF tarafından detaylar paylaşıldığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.
GALATASARAY, KALECİ FATİH ÖZTÜRK'Ü TRANSFER ETTİ
Galatasaray, 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon lira tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir." denildi.
Geride kalan sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan 33 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'da da forma giymişti. Fatih Öztürk, Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.
Öte yandan, kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçirildiği de bildirildi.