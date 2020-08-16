Futbolda heyecan başlıyor! Süper Lig sezonu ne zaman açılıyor? 2020-2021 Süper Lig fikstürü...

2020-2021 Süper Lig'in yeni sezon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Başakşehir şampiyon olmuştu. Yeni sezon için takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor. Futbolseverler ise yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada ile 2020-2021 sezonunun başlayacağı tarih duyuruldu. Peki, 2020-2021 Süper Lig ne zaman başlıyor? Fikstür açıklandı mı? İşte Süper Lig'in yeni sezon tarihi...

2020-2021 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı.