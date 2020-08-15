Son dakika: Trabzonspor'da bir kişide daha Kovid-19 tespit edildi
Son dakika haberi... Trabzonspor yaptığı açıklamada futbol takımından bir isimde daha koronavirüse rastlandığı belirtildi.
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Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır" denildi.
Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 15, 2020
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