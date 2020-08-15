15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Trabzonspor'da bir kişide daha Kovid-19 tespit edildi

Son dakika: Trabzonspor'da bir kişide daha Kovid-19 tespit edildi

Son dakika haberi... yaptığı açıklamada takımından bir isimde daha koronavirüse rastlandığı belirtildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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Son dakika: Trabzonspor'da bir kişide daha Kovid-19 tespit edildi

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır" denildi.

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