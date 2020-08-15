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Son dakika: Beşiktaş, Mensah'ı kadrosuna kattı

Son dakika haberi... , beIN Sports'un haberine göre 'dan 'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı!

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Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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Son dakika: Beşiktaş, Mensah'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş ile Galatasaray'ın gündeminde olan Bernard Mensah'ın yeni adresi siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş, Ganalı futbolcunun kiralık transferi için Kayserispor ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI VE KİRALANDI!

TRT Spor'un haberine göre; Kayserispor'un Mensah'ın 2022'de bitecek sözleşmesini önce 1 yıl uzattığı ve sonrasında 500 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Beşiktaş'a kiraladığı belirtildi. Sözleşmede satın alma opsiyonunun ise sezon sonunda 4.5 milyon Euro olacağı kaydedildi.

Kayserispor'un geçen sezon başında 2.8 milyon euro opsiyonu kullanarak kadrosuna kattığı Mensah, 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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