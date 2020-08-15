Son dakika: Beşiktaş, Mensah'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş ile Galatasaray'ın gündeminde olan Bernard Mensah'ın yeni adresi siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş, Ganalı futbolcunun kiralık transferi için Kayserispor ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI VE KİRALANDI!

TRT Spor'un haberine göre; Kayserispor'un Mensah'ın 2022'de bitecek sözleşmesini önce 1 yıl uzattığı ve sonrasında 500 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Beşiktaş'a kiraladığı belirtildi. Sözleşmede satın alma opsiyonunun ise sezon sonunda 4.5 milyon Euro olacağı kaydedildi.

Kayserispor'un geçen sezon başında 2.8 milyon euro opsiyonu kullanarak kadrosuna kattığı Mensah, 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.