Son dakika: Beşiktaş, Mensah'ı kadrosuna kattı
Son dakika haberi... Beşiktaş, beIN Sports'un haberine göre Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı!
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Beşiktaş ile Galatasaray'ın gündeminde olan Bernard Mensah'ın yeni adresi siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş, Ganalı futbolcunun kiralık transferi için Kayserispor ile anlaşmaya vardı.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI VE KİRALANDI!
TRT Spor'un haberine göre; Kayserispor'un Mensah'ın 2022'de bitecek sözleşmesini önce 1 yıl uzattığı ve sonrasında 500 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Beşiktaş'a kiraladığı belirtildi. Sözleşmede satın alma opsiyonunun ise sezon sonunda 4.5 milyon Euro olacağı kaydedildi.
Kayserispor'un geçen sezon başında 2.8 milyon euro opsiyonu kullanarak kadrosuna kattığı Mensah, 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.