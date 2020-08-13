13 Ağustos 2020, Perşembe
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UEFA'dan flaş karar! Kosova'nın Drita hükmen mağlup sayıldı

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde iki futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 'nın Drita takımı hükmen mağlup olarak elendi.

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Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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UEFA'dan flaş karar! Kosova'nın Drita hükmen mağlup sayıldı

UEFA, İsviçre'nin Nyon kentinde Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield ile Drita arasında dün oynanması planlanan ancak Kosova temsilcisinde iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen maçla ilgili kararını verdi.

Açıklamada, UEFA yönetmeliklerine göre Drita'nın 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği ve Linfield'in bir üst tura yükseldiği kaydedildi.

Drita'nın iki futbolcusunda koronavirüs çıkması üzerine tüm takım karantinaya alınmıştı.

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