13 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Medipol Başakşehir Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı

Medipol Başakşehir Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı

, 25 yaşındaki futbolcusu 'i 'nın ekibine bir yıllığına kiraladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.08.2020
ABONE OL
Medipol Başakşehir Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı

Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Atabey Çiçek'i Belçika'nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, bir yıllığına Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo'ya kiralanmıştır. Başarılı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA