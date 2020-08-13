Beşiktaş'ta Welinton ile anlaştı
Son dakika... Genç oyuncu Fatih Aksoy'u Alanyaspor'a veren siyah-beyazlılar Brezilyalı stoper Welinton ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
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Beşiktaş daha önce yine Alanyaspor'dan N'Sakala'yı transfer etmişti.
Fatih Aksoy'u Alanyaspor'a veren Beşiktaş yönetimi, Welinton ile her konuda anlaştı.
Edinilen bilgiye göre; siyah-beyazlılar tecrübeli savunmacı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş daha önce yine Alanyaspor'dan N'Sakala'yı transfer etmişti.