13 Ağustos 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ta Welinton ile anlaştı

Son dakika... Genç oyuncu 'u 'a veren siyah-beyazlılar Brezilyalı stoper ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

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Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Beşiktaş'ta Welinton ile anlaştı

'u 'a veren yönetimi, ile her konuda anlaştı.

Edinilen bilgiye göre; siyah-beyazlılar tecrübeli savunmacı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş daha önce yine Alanyaspor'dan N'Sakala'yı transfer etmişti.


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