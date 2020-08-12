Fenerium çöktü mü, neden açılmıyor? Fenerbahçe 2020-2021 forma fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, yeni sezonda giyeceği formaları da satışa sundu. Ancak sitede yaşanan yoğunluk nedeniyle giriş sağlanamıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü konuyla ilgili açıklama yayımladı. Peki, Fenerium çöktü mü, neden açılmıyor? Fenerbahçe 2020-2021 forma fiyatları ne kadar? Açıklama geldi...

FENERİUM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Fenerbahçe, 2020/2021 sezonunda giyeceği formaları Fenerium mağazalarından satışa çıktı. Ancak site kısa sürede yoğunluk nedeniyle çöktü.