Galatasaray'da yeni dönem!

Geçtiğimiz sezon İstanbul'a gelerek Fatih Terim ile görüşen ancak salgın sonrasında rötar yapan Riera hamlesi resmiyete döküldü.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Fatih Terim'in teknik ekibine katıldı Bu sabah yapılan çalışmaya Riera da katıldı. Fatih Terim'in teknik heyetinde Riera'nın yanı sıra Levent Şahin ve Ümit Davala da yer alacak





Albert Riera, Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında stajını yapmıştı.