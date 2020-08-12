12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da yeni dönem!

Galatasaray'da pandemi dönemi gündeme gelen hamle resmiyete döküldü. , 'in yardımcısı olarak göreve başladı.

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Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Galatasaray'da yeni dönem!

Geçtiğimiz sezon İstanbul'a gelerek Fatih Terim ile görüşen ancak salgın sonrasında rötar yapan Riera hamlesi resmiyete döküldü.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Fatih Terim'in teknik ekibine katıldı Bu sabah yapılan çalışmaya Riera da katıldı. Fatih Terim'in teknik heyetinde Riera'nın yanı sıra Levent Şahin ve Ümit Davala da yer alacak



Albert Riera, Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında stajını yapmıştı.

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