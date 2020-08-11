11 Ağustos 2020, Salı
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Manchester United uzatmada turu kaptı!

Avrupa Ligi'nde 'nın Kopenhag takımını uzatma bölümünde 'in attığı golle 1-0 yenen temsilcisi , yarı finale çıktı.

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Giriş Tarihi: 11.08.2020
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Manchester United uzatmada turu kaptı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında oynanan çeyrek final maçında Kopenhag ile Manchester United, Almanya'nın Köln kentinde karşılaştı.

Normal süresi 0-0 sona eren mücadelenin 95. dakikasında Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in penaltı golüyle öne geçen Manchester United, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve son dört takım arasına adını yazdırdı.

Manchester United, yarı finalde Wolverhampton-Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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