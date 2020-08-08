08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Trabzonspor'dan iki transfer birden! Trondsen ve Castillo Trabzonspor'da

Son dakika haberi... , Norveç'in Rosenborg ekibinde forma giyen ve İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

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Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Trabzonspor'dan iki transfer birden! Trondsen ve Castillo Trabzonspor'da

Trabzonspor'dan yapılan açıklamalar şöyle:

"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

"İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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