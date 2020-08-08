Trabzonspor'dan iki transfer birden! Trondsen ve Castillo Trabzonspor'da
Son dakika haberi... Trabzonspor, Norveç'in Rosenborg ekibinde forma giyen Anders Trondsen ve İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
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Trabzonspor'dan yapılan açıklamalar şöyle:
"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
"İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."