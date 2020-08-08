08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Mario Balotelli bombası patladı! İstanbul'a geliyor

'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarına giren 'ın Serie A ekibi Brescia'da forma giyen 'yi transfer ettiği iddia edildi. Tecrübeli forvetin hafta içi 'a geleceği ve Beşiktaş'a imza atacağı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Mario Balotelli bombası patladı! İstanbul'a geliyor

Yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Siyah Beyazlı ekip, Bresica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan forvet Mario Balotelli ile anlaşmaya vardı. Fransa'daki Nice ve Marsilya maceraları sonrası evine dönen Balotelli, Brescia'da istediği ortamı yakalayamamıştı. İtalyan ekibiyle sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Balotelli'nin hafta içi İstanbul'a gelip, Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Mario Balotelli, evde sürdürdüğü antrenmanları sonrası takımla çalışmalara geri dönmüştü.

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