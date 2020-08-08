08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile anlaştı!

'in güçlü takımlarından 'de çalışmaları devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, , ve Filip Novak transferlerini açıklayan sarı lacivertlilerin ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile anlaştı!

Sezonun ikinci yarısını Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray formasıyla 3 şampiyonluk yaşayan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı kulüpte 116 maçta 33 gol, 16 asistlik performans sergilemişti.

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